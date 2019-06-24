Мей підтримала повернення Росії до ПАРЄ

Мей підтримала повернення Росії до ПАРЄ

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Укрінформ
Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей схвалила зняття санкційного тиску з делегації РФ у ПАРЄ, оскільки, на її думку, це дозволить "покарати Росію за порушення нею прав людини".

Про це Тереза Мей заявила в понеділок під час дебатів у парламенті, а відповідне відео було опубліковано на сторінці посольства України у Великій Британії у Twitter.

"Членство Російської Федерації в Раді Європи все ж треба зберегти. Причина в тому, що її членство в цій організації є одним з небагатьох доступних способів міжнародного співтовариства притягнути Росію до відповідальності за порушення нею прав людини", - заявила Мей.

Посольство України відреагувало на заяву британської прем'єрки, зауваживши, що РФ повинна поважати європейські цінності та міжнародне право перед тим, як повертатися до ПАРЄ, а не навпаки.

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"Повернення Росії до ПАРЄ, на жаль, не допоможе звичайним російським громадянам, оскільки Путін не поважає верховенство права", - додали в українському посольстві.

Як відомо, рішення ПАРЄ, що фактично знищує санкційний механізм стосовно делегації РФ може бути ухвалене у Страсбурзі в ніч на вівторок попри опір України.

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