Мей підтримала повернення Росії до ПАРЄ
Про це Тереза Мей заявила в понеділок під час дебатів у парламенті, а відповідне відео було опубліковано на сторінці посольства України у Великій Британії у Twitter.
"Членство Російської Федерації в Раді Європи все ж треба зберегти. Причина в тому, що її членство в цій організації є одним з небагатьох доступних способів міжнародного співтовариства притягнути Росію до відповідальності за порушення нею прав людини", - заявила Мей.
#Russia's return to #PACE unfortunately will not help ordinary #Russian citizens as #Putin has no respect of the rule of law. Russia must respect European values and international law before being allowed back to PACE, not vice versa#SaveCouncilEurope @pace @coe pic.twitter.com/Tbf4SNawN7— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 24 червня 2019 р.
Посольство України відреагувало на заяву британської прем'єрки, зауваживши, що РФ повинна поважати європейські цінності та міжнародне право перед тим, як повертатися до ПАРЄ, а не навпаки.
"Повернення Росії до ПАРЄ, на жаль, не допоможе звичайним російським громадянам, оскільки Путін не поважає верховенство права", - додали в українському посольстві.
Як відомо, рішення ПАРЄ, що фактично знищує санкційний механізм стосовно делегації РФ може бути ухвалене у Страсбурзі в ніч на вівторок попри опір України.