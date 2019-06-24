Повернення Росії в ПАРЄ послабить Раду Європи - речниця МЗС

Повернення Російської Федерації в Парламентську асамблею Ради Європи не зупинить російську агресію і водночас послабить Раду Європи.

Про це речниця МЗС України Катерина Зеленко написала у Twitter.

“Скасування російської заборони в ПАРЄ, очевидно, не є тією політикою, яка могла б зупинити російську агресію. Навпаки, це послабить цю авторитетну організацію, підірвавши справедливість і прозорість правил у Раді Європи”, - повідомила Зеленко.

Lifting #Russia’s ban in #PACE is obviously not the right policy silver bullet that could #StopRussianAggression. Conversely, it would weaken this reputable organization, subverting the fairness and transparency of rules in @coe #SaveCouncilEurope pic.twitter.com/9AO4J10Uf1 — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 24 червня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ. Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проєкт резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до ПАРЄ без виконання міжнародних зобов’язань.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Рішення Комітету міністрів має затвердити у червні ПАРЄ.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути Росію до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету РЄ, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав рішення Комітету міністрів, яким Росію можуть повернути до ПАРЄ без виконання зобов’язань, "суперечливим та ганебним".

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що немає підстав для повернення РФ до Асамблеї.