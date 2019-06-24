У ПАРЄ відбувається "страсбурзька зрада" – Гончаренко

Нинішні рішення ПАРЄ на догоду Росії можуть призвести до знищення організації.

Таке переконання висловив член делегації України у ПАРЄ народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Я відчуваю, що сьогодні ми можемо убити цю організацію… Після початку російської агресії проти України ми ухвалили сім резолюцій з вимогами до РФ. Скільки їх було виконано Росією з 2014 року? Жодної! І що ми робимо за п'ять років після цього? Ми змінюємо правила, наші процедури, щоб дозволити Росії повернутися сюди?», - емоційно зауважив народний депутат.

Гончаренко нагадав делегатам ПАРЄ події перед Другою світовою війною, так звану «мюнхенську зраду».

«І те, що ми бачимо сьогодні – це «страсбурзька зрада», - переконаний депутат.

Він також нагадав, до чого призвело підписання пакту Молотова-Рібентропа. «А, що відбувається сьогодні, це пакт «Лаврова-Паск'є (президент ПАРЄ – ред.)-Ягланда (генсек РЄ – ред.)», - заявив Гончаренко.

Раніше за українського делегата виступив лідер політичної групи консерваторів і голова британської делегації Роджер Гейл. Він наголосив, що ухвалення цієї резолюції стане виправданням російського вторгнення до України і Грузії, пробаченням збиття літака рейсу МН17. Відтак, за словами британського політика, російські депутати можуть повернутися до асамблеї лише за умов звільнення українських полонених, дотримання прав людини та повної сплати боргу до бюджету Ради Європи.

Британський парламентарій також додав, що нині ПАРЄ продає свої цінності за «70 срібників» (близько 75 млн євро становить борг РФ перед Радою Європи).

Як повідомляв Укрінформ 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ. Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас, рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав рішення КМРЄ, яким Росію можуть повернути до ПАРЄ без виконання зобов’язань, продовження агресії проти України та окупації Криму, «суперечливим та ганебним».

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що немає підстав для повернення РФ до Асамблеї.