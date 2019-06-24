Ар'єв: У ПАРЄ сьогодні - фестиваль цинізму

Пропозиції змінити регламент Парламентської асамблеї Ради Європи на догоду Росії є порушенням статуту Ради Європи та призведуть до послаблення ПАРЄ.

На цьому наголосив голова постійної делегації України у ПАРЄ Володимир Ар'єв під час дебатів щодо проекту резолюції про зміну регламенту Асамблеї, що може забезпечити безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Доповідь називається «зміцнення процесу ухвалення рішень в Парламентській асамблеї стосовно повноважень і голосування». Дорогі колеги, чи ми маємо «зміцнення»? У дійсності – це ослаблення… Тут проходить фестиваль цинізму. Не знаю, як це інакше назвати», - наголосив Ар'єв.

За його словами, те, що сьогодні відбувається у ПАРЄ, це виконання вимог агресора, щоб мати його в Асамблеї.

Народний депутат України також звернув увагу колег на повну невідповідність статуту Ради Європи деяких положень проекту резолюції, яку пропонується ухвалити.

Як повідомляв Укрінформ 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ. Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у квітні 2014 року була позбавлена права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України.

У червні 2017 року російська сторона вдалася до фінансового шантажу РЄ, припинивши сплачувати внески до організації.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав рішення КМРЄ, яким Росію можуть повернути до ПАРЄ без виконання зобов’язань, продовження агресії проти України та окупації Криму, «суперечливим та ганебним».

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що немає підстав для повернення РФ до Асамблеї.

Фото Council of Europe/ Klara Beck