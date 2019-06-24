Клімкін сказав, що українцям треба “винести” з грузинських подій

Фундаментальним принципом всієї політики України на перспективу має стати розуміння, що залежати від Росії хоч у чомусь є загрозою для національної безпеки.

Про це написав міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter, коментуючи події останніх днів у Грузії.

“Головний висновок грузинських подій: залежати від Росії хоч у чомусь - загроза для національної безпеки. Це має стати фундаментальним принципом всієї нашої політики на перспективу”, - підкреслив Клімкін.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці Грузії Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Багатьох громадян Грузії обурило це, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе – задовольнивши одну з вимог мітингувальників.

Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів.

23 червня протестні акції у Тбілісі біля будівлі парламенту поновилися.