Порошенко закликає МЗС України “перейменувати” Грузію на Сакартвело

Експрезидент Петро Порошенко закликав МЗС України розпочати переговори про зміну офіційної назви країни на Сакартвело.

Про це Порошенко написав у Facebook.

“Ми, українці, не повинні залишити у біді своїх грузинських братів. Звичайно, я закликаю українців відпочивати в Україні, але тим, хто планує відпочивати за кордоном або в окупованому Криму, рекомендую переорієнтуватися на Грузію. Звертаюся до уряду України та Міністерства інфраструктури з пропозицією надати у цей період знижку на аеронавігаційні та аеропортові збори для рейсів сполученням Україна-Грузія-Україна. Авіакомпанії могли б знизити ціни на квитки”, - заявив Порошенко.

Експрезидент також закликає Міністерство закордонних справ розпочати переговори про зміну офіційної назви Грузії.

“Грузія пішла на те, щоб змінити одну ключову літеру у назві Києва – бо ми Київ, а не Кієв. На мою думку, МЗС України має розпочати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело”, - вважає Порошенко.

Він наголошує, що його політсила “Європейська солідарність” повністю солідарна з народом Грузії, який чинить спротив російському імперіалізму і бореться з окупацією.

“Зараз Москва хоче знову економічно послабити Грузію, блокуючи повітряне сполучення, і завдає удару по туристичній Грузії”, - зазначив Порошенко.

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Він наголошує на важливості допомоги тим, хто, як і українці, багато років бореться з російською агресією.

“Підтримати Сакартвело – означає підтримати Україну!”, - заявив Порошенко.