Порошенко закликає МЗС України “перейменувати” Грузію на Сакартвело

Порошенко закликає МЗС України “перейменувати” Грузію на Сакартвело

Укрінформ
Експрезидент Петро Порошенко закликав МЗС України розпочати переговори про зміну офіційної назви країни на Сакартвело.

Про це Порошенко написав у Facebook.

“Ми, українці, не повинні залишити у біді своїх грузинських братів. Звичайно, я закликаю українців відпочивати в Україні, але тим, хто планує відпочивати за кордоном або в окупованому Криму, рекомендую переорієнтуватися на Грузію. Звертаюся до уряду України та Міністерства інфраструктури з пропозицією надати у цей період знижку на аеронавігаційні та аеропортові збори для рейсів сполученням Україна-Грузія-Україна. Авіакомпанії могли б знизити ціни на квитки”, - заявив Порошенко.

Експрезидент також закликає Міністерство закордонних справ розпочати переговори про зміну офіційної назви Грузії.

“Грузія пішла на те, щоб змінити одну ключову літеру у назві Києва – бо ми Київ, а не Кієв. На мою думку, МЗС України має розпочати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело”, - вважає Порошенко.

Він наголошує, що його політсила “Європейська солідарність” повністю солідарна з народом Грузії, який чинить спротив російському імперіалізму і бореться з окупацією.

“Зараз Москва хоче знову економічно послабити Грузію, блокуючи повітряне сполучення, і завдає удару по туристичній Грузії”, - зазначив Порошенко.

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Він наголошує на важливості допомоги тим, хто, як і українці, багато років бореться з російською агресією.

“Підтримати Сакартвело – означає підтримати Україну!”, - заявив Порошенко.

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