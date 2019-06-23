Під парламентом Грузії знову вимагають відставки голови МВС та позачергових виборів

У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії на проспекті Руставелі поновилися протестні акції.

Про це повідомляє Sputnik Georgia.

"Учасники масових акцій протесту у Тбілісі знову збираються біля будівлі парламенту Грузії", - йдеться у повідомленні.

Учасники протесту у Тбілісі продовжують вимагати відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія, а також вимагають провести позачергові парламентські вибори, що повинні пройти тільки за пропорційною системою.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці Грузії Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Багатьох громадян Грузії обурило це, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе – задовольнивши одну з вимог мітингувальників.

Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів.