Повернення Росії: Ємець показав розклад сил у ПАРЄ

Чітко видно, як делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи поділилися на прихильників і противників повернення Росії до Асамблеї, але українська делегація в ПАРЄ має декілька варіантів протидії російському реваншу.

Про це повідомив член Постійної делегації у ПАРЄ, народний депутат України Леонід Ємець у Facebook.

“Зараз відбувається засідання регламентного комітету ПАРЄ. Чітко видно як делегації поділились на тих хто за повернення Росії і тих хто проти. За Росію: Франція, Німеччина, Італія, Ісландія, Сан Маріно, Туреччина, Нідерланди, Швейцарія,Норвегія, Монако. Проти Росії: Україна, Британія, Польша, Грузія, Литва”, - написав Ємець.

Він зауважив, що “це далеко не вся Асамблея, але просто неозброєним оком видно як змінилась ситуація після рішення Комітету міністрів Ради Європи”. За словами Ємця, ті з делегатів, які раніше акуратно виступали проти Росії в ПАРЄ, тепер вимушені підтримувати рішення власних урядів.

“Незважаючи на складність ситуації, ми маємо декілька варіантів протидії російському реваншу. Зараз ми подали близько 200 правок. Будемо боротись за кожну. Якщо пройде хоч одна з тих, які змінюють певні пункти регламенту, то зможемо знівелювати всю резолюцію”, - заявив Ємець.

Політик додав, що Рада Європи сама “знищує власну сутність, ті принципи і цінності заради яких ця міжнародна інституція і була створена. Принципи які мали бути важливіші за гроші”.

Як повідомляв Укрінформ, у ПАРЄ пропустили пункт порядку денного, присвяченого відзначенню 70-річчя організації.

Це сталося через затягування дебатів стосовно питань, які можуть забезпечити безумовне повернення російської делегації до Асамблеї.

Українська делегація в ПАРЄ звернулася до президента ПАРЄ Лідіан Марі Паск‘є з вимогою відсторонитися від ведення сесії через нехтування голосуванням делегатів.

24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ. Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у квітні 2014 року була позбавлена права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України.

У червні 2017 року російська сторона вдалася до фінансового шантажу РЄ, припинивши сплачувати внески до організації.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав рішення КМРЄ, яким Росію можуть повернути до ПАРЄ без виконання зобов’язань, продовження агресії проти України та окупації Криму, «суперечливим та ганебним».

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що немає підстав для повернення РФ до Асамблеї.