Українська делегація у ПАРЄ подала понад 200 поправок до “російської” доповіді

Делегати від України у Парламентській асамблеї Ради Європи внесли до проєкту резолюції, яка може забезпечити повернення до ПАРЄ російської делегації, 226 поправок.

У зв'язку з цим вечірнє засідання Асамблеї продовжено до опівночі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«За нашою ініціативою з Володимиром Ар'євим за підтримки делегації і групи справжніх правозахисників вирішили детально доопрацювати «російську» доповідь і подали 226 поправок з метою покращити і доповнити текст», - повідомив народний депутат України Григорій Логвинський.

Він наголосив, що мінімальний термін розгляду усіх поправок може становити шість годин.

«Це обов'язково зламає плани Росії та її провідників. Далі буде боротьба за кожне слово, що може призвести до зовсім протилежного для росіян результату і явно змінить ситуацію», - додав народний депутат.

Як повідомляв Укрінформ 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ. Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проєкт резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у квітні 2014 року була позбавлена права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України.

У червні 2017 року російська сторона вдалася до фінансового шантажу РЄ, припинивши сплачувати внески до організації.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, попри несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

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Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав рішення КМРЄ, яким Росію можуть повернути до ПАРЄ без виконання зобов’язань, продовження агресії проти України та окупації Криму, «суперечливим та ганебним».

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що немає підстав для повернення РФ до Асамблеї.