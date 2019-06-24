Українська делегація вимагає від президента ПАРЄ відсторонитися від ведення сесії

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи вимагає від президента ПАРЄ Лідіан Марі Паск‘є відсторонитися від ведення сесії через нехтування голосуванням делегатів.

Про це повідомив Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат України Володимир Ар’єв у Facebook.

“Саморуйнування ПАРЄ почалося. Ми звернулися до регламентного комітету і вимагаємо від Паск‘є відсторонитися від ведення сесії через зафіксований факт нехтування голосуванням делегатів до комітетських висновків. І от зараз побачимо, як європейські принципи діють тоді, коли сильно кортить застосувати політичну доцільність”, - написав Ар’єв.

Політик пояснив, що президент ПАРЄ Лідіан Марі Паск‘є припустилася грубого порушення регламенту, змінивши порядок денний, коли голосування показало що не було достатньо голосів.

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“У зв’язку з напругою в ПАРЄ перенесли святкування 70-річчя Ради Європи на осінь. При цьому президент ПАРЄ Лідіан Марі Паск‘є щойно припустилася грубого порушення регламенту: свавільно змінила порядок денний, коли голосування показало що не було достатньо голосів (2/3 від присутніх). Такого відвертого нахабства я не пам‘ятаю за всі 6,5 років роботи ПАРЄ”, - зазначив Володимир Ар’єв.

Він зауважив, що взяв слово і вказав на порушення, після чого Паск’є все визнала, але відмовилася виправляти неправомірні дії.

Як повідомляв Укрінформ, у ПАРЄ пропустили пункт порядку денного, присвяченого відзначенню 70-річчя організації.

Це сталося через затягування дебатів стосовно питань, які можуть забезпечити безумовне повернення російської делегації до Асамблеї.