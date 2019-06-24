У ПАРЄ не підтримали термінові дебати про притягнення РФ до відповідальності
Дебати за терміновою процедурою щодо припинення російського шантажу та запиту до Комітету міністрів Ради Європи про притягнення РФ до відповідальності за несплату членських внесків ініціювала політична група Європейської консерваторів і реформістів.
Окрім цього, не було підтримано проведення термінових дебатів з питання зобов’язань усіх країн забезпечити притягнення до відповідальності причетних до збиття літака рейсу МН17.
Голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв висловив здивування з приводу того, що порядок денний засідання максимально сформований на догоду російській делегації, щоб забезпечити їй участь в Асамблеї.
Водночас пропозиції і заперечення українських, а також британських делегатів щодо РФ не були підтримані Асамблеєю.
При цьому адвокатом Москви від імені проросійського лобі в ПАРЄ виступав під час обговорення нідерландський депутат Тіні Кокс.