У ПАРЄ не підтримали термінові дебати про притягнення РФ до відповідальності

У ПАРЄ не підтримали термінові дебати про притягнення РФ до відповідальності

Укрінформ
У ПАРЄ відхилили пропозиції щодо проведення надзвичайних дебатів про притягнення Росії до відповідальності за несплату членських внесків до бюджету організації, а також щодо покарання винних у катастрофі пасажирського літака рейсу МН17.
Відповідні ініціативи не були підтримані бюро ПАРЄ, а також не набрали дві третини голосів делегатів під час голосування у понеділок, в перший день літньої сесії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Дебати за терміновою процедурою щодо припинення російського шантажу та запиту до Комітету міністрів Ради Європи про притягнення РФ до відповідальності за несплату членських внесків ініціювала політична група Європейської консерваторів і реформістів.

Окрім цього, не було підтримано проведення термінових дебатів з питання зобов’язань усіх країн забезпечити притягнення до відповідальності причетних до збиття літака рейсу МН17.

Голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв висловив здивування з приводу того, що порядок денний засідання максимально сформований на догоду російській делегації, щоб забезпечити їй участь в Асамблеї.

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Водночас пропозиції і заперечення українських, а також британських делегатів щодо РФ не були підтримані Асамблеєю.

При цьому адвокатом Москви від імені проросійського лобі в ПАРЄ виступав під час обговорення нідерландський депутат Тіні Кокс.

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