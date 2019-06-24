Посол закликає підтримати у Twitter акцію проти повернення Росії у ПАРЄ
Укрінформ
Посол України в Австрії Олександр Щерба закликав твіттер-користувачів підтримати акцію з хештегом #SaveCouncilEurope з метою не допустити повернення російської делегації У ПАРЄ.
Про це він написав у Twitter.
“Цими днями Росія планує в’їхати в ПАРЄ, як в’їжджають окупанти - задоволена, не покарана, з відчуттям перемоги зла над добром. Дорогий український твіттер, давайте підтримаємо хештег #SaveCouncilEurope! Давайте не мовчати”, - зазначив дипломат.
Як повідомлялося, упродовж 24-28 червня у Страсбурзі проходитиме літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.
Головним питанням порядку денного засідання може стати скасування або значне обмеження санкційного механізму Асамблеї, що може призвести до повернення російської делегації.