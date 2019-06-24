Сьогодні відкривається сесія ПАРЄ, яка може повернути делегацію Росії

Головним питанням порядку денного літньої сесії у Страсбурзі може стати скасування або значне обмеження санкційного механізму ПАРЄ, що призведе до повернення російської делегації.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу,

Саме цьому питанню присвячений проєкт резолюції про зміцнення процесу ухвалення рішень ПАРЄ відносно повноважень і голосувань, який делегати розглянуть у другій половині дня понеділка.

У резолюції, автором якої є бельгійський сенатор Петра де Суттер, пропонується унеможливити позбавляти національні делегації права голосувати, виступати, а також репрезентативних прав.

У разі ухвалення документа російська делегація може уникнути санкцій, запроваджених проти неї у відповідь на агресію проти України та окупацію Криму.

Окрім цього, пропонується за винятковою процедурою дозволити Росії брати участь у літній сесії. Хоча, за чинним регламентом, якщо делегація не була присутня на першій сесії року в січні, то вона вибуває з роботи у ПАРЄ на весь рік.

Відповідно до порядку денного сесії, у середу пройдуть вибори нового генерального секретаря Ради Європи. Серед кандидатів – віцепрем'єр, міністр закордонних справ і оборони Бельгії Дідьє Рейндерс і заступник прем'єр-міністра, міністр закордонних та європейських справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич.

Як повідомляв Укрінформ, регламентний комітет ПАРЄ затвердив проєкт резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що всі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря організації у червні.

Рішення Комітету міністрів ще має затвердити ПАРЄ.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути Росію до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету РЄ, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав рішення Комітету міністрів, яким Росію можуть повернути до ПАРЄ без виконання зобов’язань, продовженням агресії проти України та окупації Криму, «суперечливим та ганебним».

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що немає підстав для повернення РФ до Асамблеї.