Резолюція ПАРЄ може спонукати Росію до продовження злочинів – Постпредство України

Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи, яка може бути прийнята 24 червня, дасть "зелене світло" Росії для продовження та посилення злочинів.

На цьому наголошується у поширеній у п'ятницю заяві Постійного представництва України при Раді Європи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Двадцять четвертого червня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи голосуватиме за резолюцію, яка може суворо обмежити здатність Асамблеї застосовувати санкції у відповідь на порушення з боку держав. Ця резолюція проштовхується для того, щоб скасувати санкції проти російської делегації у ПАРЄ, яка була позбавлена права голосу після того, як Росія окупувала Крим і почала війну на сході України. Якщо ця резолюція буде прийнята, вона дасть "зелене світло" Росії для продовження та посилення злочинів і надішле сигнал іншим потенційним порушникам про те, що така поведінка дозволена», - заявили українські дипломати.

Як відзначили у Постпредставництві, безпосередні жертви російської агресії в Україні – внутрішньо переміщені особи (ВПО), які були змушені залишити свої будинки та нормальне життя на сході країни та в Криму, заручники, катовані бойовиками під проводом Росії, солдати, які втратили свої кінцівки, воюючи із силами вторгнення – висловлюють переконання Раді Європи, що тільки санкції здатні стримати агресора.

Як повідомляв Укрінформ, регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав рішення КМРЄ, яким Росію можуть повернути до ПАРЄ без виконання зобов’язань, продовження агресії проти України та окупації Криму, «суперечливим та ганебним».

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що немає підстав для повернення РФ до Асамблеї.

Фото: Ellen Wuibaux/Council of Europe