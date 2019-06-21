Генсек ПАРЄ заявив, що повноваження делегації Росії можуть оскаржити

За регламентом, повноваження будь-якої національної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи можна оскаржити та не ратифікувати, але таких прецедентів в історії ПАРЄ ще не було.

Про це заявив генеральний секретар Парламентської асамблеї Ради Європи Войцех Савицький, відповідаючи на запитання власного кореспондента Укрінформу.

Високопосадовець ПАРЄ, зокрема, пояснив, як може діяти Асамблея, у випадку, якщо на літню сесію буде заявлена російська делегація, і у її складі будуть так звані депутати, протиправно обрані на території окупованого Криму.

«Це є лише у повноваженнях членів Асамблеї оцінити ситуацію, зокрема таку, коли йдеться про членів, обраних у Криму, що перебувають у санкційному списку Євросоюзу. Така ситуація може порушити формальну процедуру оскарження повноважень», - пояснив норми регламенту генсек ПАРЄ.

Для порушення процедури оскарження необхідна підтримка щонайменше 10 делегатів. Далі питання має розглянути регламентний комітет, після чого воно виноситься на голосування щодо ратифікації (або ні) повноважень національної делегації.

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При цьому, як уточнив високопосадовець ПАРЄ, делегація, відносно якої триває процедура оскарження повноважень, не має права брати участь у голосуваннях.

«Але в історії Асамблеї раніше цього ніколи не відбувалося», - зауважив Савицький.

Як відомо, чотири члени російського парламенту, нелегально обрані на так званих виборах на території окупованого Криму, не визнані Євросоюзом та піддані персональним санкціям, включаючи візову заборону відвідувати ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що всі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас, рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав рішення КМРЄ, яким Росію можуть повернути до ПАРЄ без виконання зобов’язань, продовження агресії проти України та окупації Криму, «суперечливим та ганебним».

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що немає підстав для повернення РФ до Асамблеї.