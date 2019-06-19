Українці за кордоном закликають не підтримувати проросійське лобі у ПАРЄ

Українські активісти і друзі України за кордоном закликають депутатів національних парламентів країн-членів Ради Європи не підтримувати проросійське лобі, яке хоче безумовного повернення російської делегації до Парламентської асамблеї.

Глобальна акція з цієї проблематики проводиться активістами у соціальних мережах під хештегом #SaveOlegSentson, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Учасники глобальної акції #SaveOlegSentsov звернулися до делегатів ПАРЄ, щоб під час голосування 24 червня про долю санкцій проти Росії вони пам’ятали про режисера Олега Сенцова, студента Павла Гриба, правозахисника Емір-Усеїн Куку, журналіста Станіслав Асєєва та інших заручників Кремля», - заявили активісти.

Учасники акції висловили переконання, що будь-яка дискусія з приводу повернення Росії до ПАРЄ має починатися із вимоги звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України в Росії та на окупованих українських територіях Криму і Донбасу.

Завдяки перекладачам-волонтерам текст звернення вже доступний англійською, італійською, німецькою, латвійською, французькою мовами.

Активісти звернулися до волонтерів з проханням зробити переклади звернення іншими мовами країн-членів Ради Європи.

Як повідомляв Укрінформ, регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав «суперечливим та ганебним» рішення КМРЄ, яким Росію можуть повернути до ПАРЄ без виконання зобов’язань, продовження агресії проти України та окупації Криму.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що немає підстав для повернення РФ до Асамблеї.