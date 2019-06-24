У Львові почалося засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО

Серед учасників засідання – Президент Парламентської Асамблеї НАТО Мадлєн Мун, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, Голова делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Оксана Юринець, т.в. о голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

У Львові розпочалось засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО / Фото: Прес-служба ОДА

«Ми тут для того, щоб надіслати дуже чіткий меседж кожному громадянину – ми всі в альянсі з вами. І ми так само, як і ви, рішуче налаштовані досягти результату, який полягатиме в тому, щоб ви стали членами Альянсу. Ми знаємо, що шлях непростий і треба робити дуже складний вибір, але також ми знаємо, що саме цього хочуть громадяни цієї країни», - зазначила Мадлєн Мун.

За її словами, той факт, що комітет і Парламентська Асамблея зібралися тут сьогодні і будуть працювати завтра, а також те, що Парламентська Асамблея знову приїде до України наступного року є чітким сигналом про те, що ми з Україною.

Читайте також: Центр Сил спецоперацій ЗСУ отримав сертифікат НАТО

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, у свою чергу, наголосив: «Сьогодні Парламентська Асамблея демонструє повну підтримку Україні. Ми живемо в непростий час, в час змін і багато в кого є острах і тривога в серці, чи не буде змінений євроатлантичний напрямок, напрямок вступу України в НАТО. На моє глибоке переконання, це ключове питання зовнішньої політики України, яке здатне забезпечити і безпеку держави і усіх наших громадян».

Засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО триватиме до 25 червня.