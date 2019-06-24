Центр Сил спецоперацій ЗСУ отримав сертифікат НАТО

“Вперше в історії підрозділ з країни не НАТО пройшов сертифікацію як підрозділ SOF (Special Operations Forces — ред.) і має право залучатися в Сили швидкого реагування НАТО (NATO Response Force — ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗСУ пройшов відповідні іспити у Литві.

Сили швидкого реагування НАТО (NRF) були створені на листопадовому саміті НАТО 2002 у Празі на заміну Союзного командування Європи мобільними силами.

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Сили швидкого реагування перебувають у постійній бойовій готовності. Вони складаються з військ сухопутних, спеціального призначення, повітряних, морських сил, що готові впродовж 5 днів до проведення операцій евакуації чи реагування на кризові ситуації в усіх частинах світу. При значному військовому конфлікті (війні) повинні стримувати ворога до підходу основних сил до 30 днів. Рішення про застосування СШР приймає Північноатлантична рада. Сухопутні сили СШР НАТО силою бригади здатні провадити операції вимушеного силового входу (forced-entry). Морські сили виконують роль ударної групи з авіаносцем, сухопутної і амфібійної груп. Повітряні сили здатні провадити до 200 щоденних вильотів. В операціях можуть використати спеціальні підрозділи.