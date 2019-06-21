Розвідки України та країн НАТО підписали меморандум з протидії агресії РФ

Представники розвідувальних органів країн-членів НАТО та України підписали спільний меморандум, яким передбачаєтеся активізація співпраці з метою своєчасного виявлення ознак підготовки Росії до розширення збройної агресії проти України та можливих військових дій агресора в регіонах Чорного та Балтійського морів.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

“З метою своєчасного виявлення ознак підготовки Росії до розширення збройної агресії проти нашої держави та можливих військових дій РФ в регіонах Чорного та Балтійського морів керівники воєнних розвідок Північноатлантичного альянсу та України домовилися про значне збільшення обсягів обміну розвідувальною інформацією. Наразі вже здійснюється підготовка спільних розвідувальних оцінок щодо дій країни-агресора представниками ГУР МО України та НАТО. Підписано Меморандум про взаєморозуміння у сфері розвідувальної діяльності”, - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Штати не виключають застосування свого флоту в акваторії Чорного моря

Як зазначається, домовленості досягнуто під час офіційного візиту начальника ГоловнНаразі цого управління розвідки Міноборони України до країн Балтії Василя Бурби, який оприлюднив чергові докази військової активізації Росії на окупованих територіях України та поблизу кордонів країн Європи.

За результатами зустрічей Бурби з начальниками воєнних розвідок Литви, Латвії та Естонії домовлено про значне збільшення обсягів обміну розвідувальною інформацією та налагоджено обмін досвідом протидії російській агресії за ключовими напрямами розвідувальної діяльності, зокрема в галузі кібернетичної розвідки.

фото: Міністерство оборони