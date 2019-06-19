Уряд розгляне організаційні питання безпеки під час виборів

Кабінет міністрів у середу розглядатиме проект постанови про заходи із забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України у 2019 році.

Як зазначено у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, доповідатиме це питання міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Члени КМУ також можуть затвердити загальні вимоги до кіберзахисту обʼєктів критичної інфраструктури, положення про інтегровану систему електронної ідентифікації.

Урядовці розглядатимуть питання про реалізацію пілотного проекту з організації доставки пенсій окремим категоріям осіб додому.

У порядку денному - затвердження плану заходів з імплементації положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі, а також внесення змін до концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності.

Учасники засідання можуть затвердити порядок ведення Єдиного державного реєстру субʼєктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

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Урядовці внесуть зміни до перспективних планів формування територій громад Донецької, Полтавської та Вінницької областей.

Також буде утворена делегація уряду України для участі у 41-ій сесії Конференції Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.