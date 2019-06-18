Геращенко закликає Зеленського підписати євроінтеграційні закони

Геращенко закликає Зеленського підписати євроінтеграційні закони

Укрінформ
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко просить президента Володимира Зеленського підписати євроінтеграційні закони, які ухвалив парламент минулого пленарного тижня.

Про це перший віцеспікер сказала під час засідання Погоджувальної ради у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми всі дуже чекаємо підписання Президентом України законів, які минулого сесійного тижня прийняв парламент, які є надзвичайно важливими в контексті виконання Угоди про Асоціацію, а також наближення України до ЄС і НАТО", - сказала Геращенко, звертаючись до представника Президента в парламенті Руслана Стефанчука.

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Зокрема, йдеться про закон №10183 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання", закон №10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)", постанову "Про Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейською спільнотою з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

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