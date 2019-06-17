Берлін вимагає від Москви продовження газового транзиту через Україну

Берлін вимагає від Москви продовження газового транзиту через Україну

Укрінформ
Німеччина наполягає на продовженні газового транзиту через територію України.

Про це сказав представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З нашої точки зору, продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю. Ми цього вимагаємо. У наших абсолютних інтересах є, і це є нашою вимогою, щоби транзит був і надалі можливим», - заявив Зайберт.

За його словами, Берлін активно підтримує тристоронні переговори щодо продовження транзиту між ЄС, Україною і Росією. Спекулювати на випадок «іншого сценарію» в Німеччині наразі не збираються.

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Зайберт допустив, що тема газопроводу, яку в Німеччині попри все вважають економічною, але з «політичним і геополітичним підтекстом», буде порушена на зустрічі канцлера Ангели Меркель з українським президентом Володимиром Зеленським у вівторок у Берліні. Ця тема постійно порушувалися і під час зустрічей з його попередником Петром Порошенком, зауважив він.

Представник Мінекономіки та енергетики ФРН Анніка Айнхорн також зазначила, що керівник відомства Петер Альтмаєр і заступник глави Єврокомісії Марош Шевкович оприлюднили заяву за результатами їх переговорів з цього питання. Вона також зазначила, що Альтмаєр вимагає збереження транзиту та заявляє таку свою позицію на всіх зустрічах із російськими колегами.

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