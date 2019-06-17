Берлін вимагає від Москви продовження газового транзиту через Україну

Німеччина наполягає на продовженні газового транзиту через територію України.

Про це сказав представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З нашої точки зору, продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю. Ми цього вимагаємо. У наших абсолютних інтересах є, і це є нашою вимогою, щоби транзит був і надалі можливим», - заявив Зайберт.

За його словами, Берлін активно підтримує тристоронні переговори щодо продовження транзиту між ЄС, Україною і Росією. Спекулювати на випадок «іншого сценарію» в Німеччині наразі не збираються.

Зайберт допустив, що тема газопроводу, яку в Німеччині попри все вважають економічною, але з «політичним і геополітичним підтекстом», буде порушена на зустрічі канцлера Ангели Меркель з українським президентом Володимиром Зеленським у вівторок у Берліні. Ця тема постійно порушувалися і під час зустрічей з його попередником Петром Порошенком, зауважив він.

Представник Мінекономіки та енергетики ФРН Анніка Айнхорн також зазначила, що керівник відомства Петер Альтмаєр і заступник глави Єврокомісії Марош Шевкович оприлюднили заяву за результатами їх переговорів з цього питання. Вона також зазначила, що Альтмаєр вимагає збереження транзиту та заявляє таку свою позицію на всіх зустрічах із російськими колегами.