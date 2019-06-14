Зниження ціни на газ українці побачать у платіжках за червень - Герус

«Наразі доволі сприятлива кон’юнктура ринку газу. Вартість знижувалася, і є можливість ухвалити відповідні рішення. Президент ставить завдання шукати способи зниження тарифів, щоб такі рішення ухвалювалися, щойно з’являються відповідні можливості. Також варто відзначити, що таке зниження ціни на газ ніяк не суперечить домовленостям із Міжнародним валютним фондом», – пояснив він.

Герус підкреслив, що тема ціни на газ є важливою для суспільства, а тому команда Президента України моніторить ситуацію щодо цього питання.

«Ми дивимося, яким чином Президент може допомогти вирішувати тарифні питання в межах своєї компетенції або на політичному рівні. І зараз одне з питань – допомогти НАК «Нафтогаз» закупити якомога більше палива в підземні сховища, щоб ми мали більше дешевого газу на майбутнє і могли спокійно пройти зиму навіть у ситуації, якщо його транзит через Україну припиниться», – заявив представник Президента у Кабміні.

Коментуючи рішення Конституційного Суду щодо неконституційності низки статей Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Герус зауважив, що «необхідно ухвалити новий закон про НКРЕКП, де будуть передбачені трохи інакші процедури призначення. Також мають бути внесені зміни до Конституції, щоб передбачити існування різних регуляторів, а також деяких антикорупційних органів», – сказав він, додавши, що йдеться про регуляторів, які матимуть спеціальний статус і не будуть частиною виконавчих органів.

Він також заявив, що для Адміністрації Президента Зеленського не є принциповим впливати на НКРЕКП через призначення. Натомість команда Глави держави, як і суспільство, підтримує оновлення складу комісії.