На Банковій пропонують замінити формулу "Роттердам+" на "Роттердам-"

Команда Президента Володимира Зеленського розробила законопроект щодо зміни формули закупівлі вугілля з "Роттердам+" на "Роттердам-", а також відтермінування запровадження ринку електроенергії на один рік.

Про це заявив представник глави держави в Кабінеті міністрів Андрій Герус на брифінгу в п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Командою Президента України, Адміністрацією Президента було підготовлено законопроект, який у понеділок буде внесено у Верховну Раду. Цей законопроект - щодо зниження вартості електричної енергії, а саме пропонується, щоб формула "Роттердам+" була скасована і замість неї діяла інша формула, можна її назвати "Роттердам-", - зазначив він.

Герус нагадав, що "+" у формулі є вартістю за доставку вугілля з Роттердама в Україну, тобто вісім тисяч кілометрів морем, якої, за його словами, по факту не існувало.

"Пропонується, щоб це ("+" - ред.) було прибрано з відповідної формули, і пропонується введення дисконтів: якщо гірша якість вугілля, значить, має бути нижча ціна вугілля, яка зараховується у тариф. Такими чином, дисконт може бути від 1 до 10 відсотків, виходячи з того, яка якість вугілля", - підкреслив представник Президента в уряді.

Крім того, він зауважив, що вказаним законопроектом пропонується відтермінування ринку електроенергії на один рік.

Герус також поінформував, що відповідному законопроекту буде надано статус невідкладного.

Як повідомлялося, у 2016 році Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг ухваленням постанови № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії" (формула "Роттердам+") затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію на ринок. Відповідно до цієї методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

За інформацією ЗМІ, через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

У березні 2017 року Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу "Роттердам+".

Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", повномасштабний ринок електроенергії має бути введений із 1 липня 2019 року.