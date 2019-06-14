Рішення КСУ не ставить під сумнів існування “тарифної” комісії - Герус

Рішення Конституційного суду щодо НКРЕКП не ставить під сумнів права цього органу регулювати тарифи, а вимагає законодавчого врегулювання до 31 січня процедури його створення відповідно до Основного закону України.

Про це заявив на брифінгу в п'ятницю, 14 червня, представник Президента України у Кабінеті Міністрів Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За оперативною інформацією, яку ми отримали, таке рішення КСУ дійсно є, але деякі його положення, що визнають втрату конституційності, вступають в дію з 31 грудня 2019 року... Наскільки я розумію, КСУ не мав на увазі, що саме НКРЕКП не може встановлювати тарифи. Було сказано, що те, як він створений, як він призначений, не відповідає Конституції. Тому такий самий орган з такою ж назвою може існувати, але має бути змінена процедура його створення і призначення членів. Таким чином, якщо буде інша процедура, яка відповідатиме законодавству, то буде існувати цей тарифний регулятор", - сказав Герус.

Відповідаючи на запитання журналістів, Герус, пославшись на юристів, пояснив, що рішення Конституційного суду не має ретроспективної сили, тобто воно стосується майбутнього.

"Юристи кажуть, що ті (вже ухвалені - ред.) рішення, скоріш за все, залишаються в силі. Більше того, виходячи з того, як рішення (КСУ - ред.) прописане, воно вступає в дію з 1 січня 2020 року. Тобто ця комісія (НКРЕКП - ред.) може приймати рішення до кінця цього року - так говорить рішення Конституційного суду. Тому є час, щоб внести відповідні законодавчі зміни до кінця цього року і врегулювати ситуацію у відповідності з Конституцією", - зазначив представник Президента в уряді.

За словами Геруса, це можна зробити, по-перше, ухваленням нового закону про НКРЕКП, де будуть передбачені інші процедури призначення членів комісії, по-друге, мають бути внесені зміни до Конституції, щоб у у ній було передбачено існування різних регуляторів, а не тільки енергетичного, а також деяких антикорупційних органів, "щоб у нас більше не виникало таких ситуацій".

"Ми бачимо правильним у цій ситуації, щоб у Конституції були передбачені регулятори, які не будуть частиною виконавчої влади, а які регуляторами із спеціальним статусом. Якщо це в Конституції буде передбачено, це питання буде знято", - резюмував Герус.

Як повідомляв Укрінформ, Конституційний суд визнав неконституційними низку положень Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

Відповідне рішення було ухвалене 13 червня на засіданні Великої палати суду.

Зокрема, суд дійшов висновку, що президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, підписавши указ про створення НКРЕКП, оскільки Основний Закон не наділяє його таким правом.