КСУ визнав створення “тарифної” комісії неконституційним

Конституційний суд визнав неконституційними низку положень Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

Відповідне рішення було ухвалене 13 червня на засіданні Великої палати суду, повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.

"Конституційний суд визнав неконституційними низку положень цього закону в частині утворення президентом НКРЕКП", - зазначив він.

Зокрема, суд дійшов висновку, що президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, підписавши указ про створення НКРЕКП, оскільки Основний Закон не наділяє його таким правом.

Окрім того Конституція не наділяє президента правом призначати та звільняти членів НКРЕКП, пише DT.UA з посиланням на висновки КС.

Також КС вирішив, що визначений законом "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (ухвалений Верховною Радою 22 вересня), статус НКРЕКП не відповідає Конституції.

Як відомо, у законі передбачено, що НКРЕКП є постійним незалежним державним колегіальним органом, членів якого призначає та звільняє президент. Проте, відповідно до висновку КС, за своїми функціями, завданнями і повноваженням НКРЕКП по суті є центральним органом виконавчої влади, а тому відповідно до Конституції закон мав визначити саме такий її статус, який передбачає входження НКРЕКП в систему органів виконавчої влади і спрямування її роботи Кабінетом Міністрів. У КС нагадали, що з цього питання КС висловлював свою позицію ще у 2000 році у справі щодо конституційності Закону "Про природні монополії".

Як повідомлялося, справа про неконституційність Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" перебувала на розгляді КС з 2017 року. Ряд суддів КС звинувачував екс-главу Конституційного суду Станіслава Шевчука у блокуванні цієї справи в 2018-2019 роках. Зокрема, йому закидали, що розгляд цієї справи не відбувався попри те, що суддя-доповідач 23 лютого 2018 р. підготував доопрацьований проект рішення, який було роздано суддям. Також справа про НКРЕКП кілька разів знімалась з порядку денного КС за пропозицією Шевчука, або з інших підстав.