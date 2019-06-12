Уряд оприлюднив Положення про покладання спецобов'язків на ринку електроенергії

Кабінет міністрів оприлюднив Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії.

Відповідна постанова розміщена на Урядовому порталі.

Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов'язків суб'єктами ринку електричної енергії у процесі функціонування ринку електроенергії, зокрема, для забезпечення стабільності, належної якості та доступності електричної енергії.

Спеціальні обов'язки покладаються на ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго».

Згідно з документом, виробники електричної енергії зобов’язані:

1) здійснювати продаж на електронних аукціонах визначеного Комісією обсягу електричної енергії постачальникам універсальних послуг (ПУП), операторам систем розподілу електричної енергії та оператору системи передачі електричної енергії, але не більш як 60% обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, та не більш як 20% обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на гідроелектростанціях;

2) укласти за результатами проведення електронного аукціону двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії з ПУП, операторами систем розподілу та оператором системи передачі електричної енергії за визначеною на електронному аукціоні ціною, але не вище граничної ціни;

3) забезпечувати виконання умов укладених з ПУП, операторами систем розподілу та оператором системи передачі електричної енергії двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії.

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Зазначається, що гранична ціна визначається як середньозважена фактична ціна на електричну енергію, вироблену відповідним виробником за останні три календарні місяці до дати початку функціонування нової моделі ринку електричної енергії.

Визначення обсягів спецобов'язків із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Як відомо, НКРЕКП 7 червня оприлюднила свою позицію щодо реалізації рішення уряду від 5 червня про покладення спеціальних обов'язків у процесі функціонування ринку елеткроенегії. Йдеться, зокрема, про такі недоліки та вірогідні ризики, як додаткове навантаження на промисловість та бюджет в обсязі приблизно 37 млрд грн на рік, неможливість реалізувати положення про ПСО раніше, ніж 1 жовтня; банкрутство та ліквідація постачальників електроенергії населенню; загроза фінансовій стабільності операторів системи передачі та розподілу; відсутність повноважень НКРЕКП визначити Порядок компенсації.

Крім того, у Комісії зазначають, що за рахунок АЕС та ГЕС неможливо забезпечити доступною електроенергією населення Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.