В Україні впроваджуватимуть малі модульні ядерні реактори

Енергоатом підписав тристоронню угоду, що передбачає створення міжнародного консорціуму, який сприятиме впровадження в Україні технології малих модульних реакторів (ММР) SMR-160.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом”.

“У понеділок, 10 червня, у штаб-квартирі Holtec International – м. Камден (штат Нью-Джерсі, США) підписано Угоду про партнерство між НАЕК “Енергоатом”, ДНТЦ ЯРБ та Holtec International. Підписана тристороння угода передбачає створення міжнародного консорціуму, метою якого є сприяння діяльності щодо впровадження в Україні технології малих модульних реакторів (ММР) SMR-160”, - йдеться у повідомленні.

Роботу над проектом було розпочато ще в жовтні минулого року, і наразі сторони узгодили всі необхідні умови для його старту.

Діяльність консорціуму, зокрема полягатиме в аналізі нормативної документації, що використовується при розробці проекту енергоблоку з реактором SMR-160; аналізі проекту АЕС з енергоблоками SMR-160; підготовці документів для прийняття рішення на національному рівні стосовно впровадження реакторної технології SMR-160 в Україні.

Читайте також: На Запорізьку АЕС надійшли дві партії ядерного палива від Westinghouse

Як повідомлялось, ще у 2017 році керівник Holtec International Кріс Сінгх звернувся до Президента України з пропозицією створити в Україні хаб з поширення у Європі, Азії і Африці технології малих модульних реакторів з локалізацією виробництва обладнання для них на українських підприємствах. Технологія ММР визнана одним з найбільш перспективних напрямків у будівництві атомних електростанцій. Такі реактори мають значно вищий рівень безпеки порівняно з традиційними типами реакторів за рахунок відсутності в них обладнання, яке вимагає зовнішнього електроспоживання, а також за рахунок систем пасивної безпеки. Загальносвітовий ринок ММР після 2025 року оцінюється приблизно в 1 трлн доларів.

У 2018 році НАЕК «Енергоатом» та Holtec International підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у використанні малих модульних реакторів SMR-160 в Україні.