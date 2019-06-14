В Адміністрації президента змінили дрес-код: можна приходити навіть у шортах

Адміністрація Президента змінює правила дрескоду та знімає деякі обмеження на техніку, яку відвідувачам дозволено приносити із собою.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив Давид Арахамія, український підприємець і волонтер, який балотується до парламенту від «Слуги народу», четвертий номер у списку.

За його словами, «в адміністрацію вже можна (приходити в шортах – ред.). Мене не пускали. Кажуть: дрес-код. Я кажу: хто дрес-код затвердив? Вони кажуть: не знаємо. Я знайшов коменданта. Кажу: а чому дрес-код, чому не можна в шортах? І знайшли документи. Поміняли документи. Зараз можна», – зазначив він.

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Також Арахамія додав, що відповідні зміни внесли в документ, який вимагав спеціального дозволу для відвідування будівлі адміністрації з ноутбуком.

Водночас відповідальна за департамент інформаційної політики Ірина Побєдоносцева у коментарі Радіо Свобода підтвердила, що у документ, який регламентує зовнішній вигляд співробітників і відвідувачів будівлі АП будуть внесені зміни. Втім, за її словами, вони ще не затверджені.

«У нас – аналогічні ідеї та думки, тому що просто жарко... Поки що на офіційному рівні це в робочому процесі. Цей процес триває, тому що це не така проста історія. Але це буде точно, бо ми всі підтримуємо цю ініціативу і вважаємо, що це трохи застрілі заходи. Найближчим часом має запрацювати ця інновація», – зазначила Побєдоносцева.

Так само зміни будуть внесені до документа, що стосується відвідування адміністрації президента з ноутбуком, та пояснила: «Залишилося врегулювати це питання, щоб по всіх інстанціях це пройшло».