Під АП відкрили станцію велопрокату Nextbike

Під стінами Адміністрації Президента встановили велостанцію європейської мережі Nextbike.

Про це повідомляє у п’ятницю прес-служба АП у Twitter.

"14 червня під будівлею Адміністрації Президента було встановлено велостанцію європейської мережі nextbike. Цей проект функціонує вже в понад 200 містах 25 країн світу, а до України прийшов у серпні 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що команда Адміністрації Президента готова до випробування цього сервісу.

Як відомо, у 2015 році місто Львів стало першим в Україні, де запровадили систему громадського велопрокату. У серпні 2018 року Nextbike запустив прокат велосипедів у Києві та Харкові. Також Nextbike запущено у Вінниці та Івано-Франківську.