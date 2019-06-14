Судова реформа провалилася – заступник глави АП

В Адміністрації Президента занепокоєні ситуацією, що складається останнім часом у зв’язку з проголошенням різними судовими інстанціями (зокрема «реформованими») рішень, що, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції та закону.

Про це заявив заступник глави АП Руслан Рябошапка, повідомляє сайт Президента.

“Ухвалення таких (що не ґрунтуються на вимогах Конституції та законів України — ред.) рішень продовжує руйнувати довіру до судової системи, яка й так не є високою. Вважаємо, що наявність низки подібних судових рішень є очевидним свідченням провалу судової реформи, яка відбувалася під контролем Адміністрації колишнього Президента України”, - йдеться у заяві.

У зв’язку з цим Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної «судової реформи» та підготовки законодавчих і практичних кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади, заявляє Рябошапка.

Також він додав, що в АП також очікують “швидкої та принципової реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення”.