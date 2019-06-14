Судова реформа провалилася – заступник глави АП
Про це заявив заступник глави АП Руслан Рябошапка, повідомляє сайт Президента.
“Ухвалення таких (що не ґрунтуються на вимогах Конституції та законів України — ред.) рішень продовжує руйнувати довіру до судової системи, яка й так не є високою. Вважаємо, що наявність низки подібних судових рішень є очевидним свідченням провалу судової реформи, яка відбувалася під контролем Адміністрації колишнього Президента України”, - йдеться у заяві.
У зв’язку з цим Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної «судової реформи» та підготовки законодавчих і практичних кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади, заявляє Рябошапка.
Також він додав, що в АП також очікують “швидкої та принципової реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення”.