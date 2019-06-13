РФ зриває розведення сил на Донбасі, аби погіршити позиції Зеленського - Клімкін

Російська Федерація зриває процес розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська", щоб погіршити позиції української сторони напередодні офіційних візитів Президента Володимира Зеленського у Німеччину та Францію.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з чинним головою ОБСЄ - міністром закордонних і європейських справ Словаччини Мирославом Лайчаком, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми (з Лайчаком - ред.) говорили про те, яким чином російська сторона заважає подальшому розмежуванню. Ви прекрасно розумієте, що зараз відбувається. Ми домовилися про розмежування біля Станиці Луганської, але тактика російської сторони уже зрозуміла і банальна — вона намагається або погіршити позиції української сторони, зокрема Президента Зеленського перед візитами у Берлін і Париж”, - сказав Клімкін.

На його думку, при всіх спробах здійснити розведення сил у Станиці Луганській спостерігаються масивні обстріли, аби "підняти ставки і не дозволити іти вперед, не дозволити позитивному треку розвиватися, оскільки саме це вигідно на сьогодні Росії - їм вигідний більший тиск на нового Президента”.

За словами міністра, наразі на Донбасі ситуація нестабільна, але запевнив, що Україна віддана тому, щоб досягти ефективне і контрольоване припинення вогню.

Клімкін також підкреслив, що режим припинення вогню, про який нині йдеться, уже 20-ий за ліком, але попередні 19 успішними не були.

“Трюки російської сторони абсолютно зрозумілі - примусити нас до прямого політичного спілкування зі своїми окупаційними адміністраціями, видавати начебто накази з двох сторін замість того, щоб просто контролювати досягнення припинення вогню”, - переконаний глава МЗС.

Він також нагадав, що російська сторона блокує гуманітарне розмінування поблизу КПВВ “Золоте”.

Як повідомлялося, 10 червня у штабі ООС заявили, що внаслідок чергових порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації вкотре зірвано виконання цілого комплексу заходів, визначених Мінськими домовленостями, щодо розведення сил і засобів на ділянці “Станиця Луганська”.

Президент України Володимир Зеленський 17 червня відвідає з офіційним візитом Францію, а 18 червня – Німеччину.