РНБО має провести засідання щодо ключових позицій "Мінська" — Клімкін

Ключові позиції України щодо ситуації з виконанням Мінських угод мають бути сформульовані на спеціальному засіданні РНБО і доведені до суспільства, що дасть змогу уникнути в майбутньому негативного резонансу.

Про це заявив у інтерв'ю ТСН міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Насправді перед першим засіданням (Мінської) платформи було б дуже класно провести засідання РНБО. У нас загинуло декілька шахтарів. Ми зробили це приводом для засідання РНБО з енергетичних питань. Це правильно? – Правильно. Класно? – Класно. Але у нас загинуло багато наших хлопців на Донбасі. Я вважаю, що це однозначно привід для того, щоб мати зараз засідання РНБО", - сказав Клімкін.

У цьому контексті він повідомив, що спрямував до Адміністрації Президента листа з пропозиціями МЗС по реакції на видачу Росії паспортів на окупованих територіях.

"Там є рішення, які потрібно прийняти саме зараз. Тому дуже важливо провести це засідання РНБО і означити ключові позиції для того, що робити далі. Знову-таки це потрібно зробити найближчою перспективою", - вважає Клімкін.

На його думку, якби це було зроблено перед останнім засіданням ТКГ, можливо, резонанс був би дещо іншим.

Клімкін зауважив, що навколо цього мінського засідання існує дуже багато міфології, зокрема "стосовно блокади, хто пропонував блокаду, хто пропонував стріляти у відповідь".

"Я розмовляв про це з паном Кучмою, зараз цієї міфології начебто нема, але, я вважаю, це тільки збурює суспільство, збурює дискусії в і так емоційно зарядженому суспільстві... Тому ... потрібна реальна дискусія, потрібне засідання РНБО із залученням усіх, потрібно формування позиції, ця позиція має бути публічною, звичайно, оскільки не можна ховати її від суспільства, і потім у нас буде підтримка всього суспільства, щоб її просувати", - переконаний глава МЗС.

Як повідомлялося, спеціальний представник голови ОБСЄ Мартін Сайдік після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі в Мінську 5 червня заявив, що ТКГ на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади з ОРДЛО. За його словами, ця пропозиція була висловлена представником України на переговорах у Мінську Леонідом Кучмою. Сайдік додав, що її підтримали й представники ОРДЛО, і це питання буде винесено на розгляд засідання економічної підгрупи під час наступної зустрічі.

Водночас прес-секретар Кучми Дарка Оліфер заявила, що на переговорах Кучма висловив позицію Президента України Володимира Зеленського, яка полягає в тому, що економічна блокада Донбасу є проблемою, і її треба вирішувати.