Україна vs Росія: у третейському суді в Гаазі почався другий раунд слухань

Постійна палата третейського суду в Гаазі почала другий раунд слухань щодо попередніх заперечень РФ у справі за позовом України щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

Сьогодні виступатимуть представники Росії, з ініціативи яких слухання проходитимуть у закритому режимі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Україна виступатиме 14 червня.

Перший раунд відбувся у понеділок, виступала Росія. У вівторок свою позицію озвучила Україна. Перші два дні суд транслював перші 30 хвилин виступів агентів.

Очолює українську делегацію в суді заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, Агент України Олена Зеркаль.

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і просить суд у Гаазі підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

У травні 2017-го відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створений арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.