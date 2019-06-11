Омбудсмени України та РФ домовилися створити робочу групу зі звільнення засуджених

Уповноважений Верховної Ради з праві людини Людмила Денісова та російський омбудсмен Тетяна Москалькова обговорили у Москві питання можливого взаємного звільнення затриманих і засуджених громадян.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

"У Москві зустрілася з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Ми обговорили питання можливого звільнення громадян України, які утримуються у пенітенціарних установах на території Російської Федерації, а також громадян РФ, які утримуються в таких установах України", - написала український омбудсмен.

За її словами, Президент України Володимир Зеленський має "добру волю звільнити всіх".

"Тому ми домовились про формат нашої роботи щодо зазначених питань, зокрема про створення робочої групи, а також про підписання меморандуму про співпрацю для подальших дій", - поінформувала Денісова.

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Як відомо, загалом у Росії й анексованому Криму перебуває близько 70 українських політв'язнів серед яких і журналіст Укрінформу Роман Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.