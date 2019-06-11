ВР отримала подання щодо заміни Клімкіна на Пристайка та звільнення генпрокурора

У Верховній Раді зареєстровані подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення на неї Вадима Пристайка

А також про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

Відповідні проекти постанов оприлюдненні на сайті парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Раніше заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу заявив, що Президент вніс подання на звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора, Павла Клімкіна — з посади міністра закордонних справ і призначення на цю посаду заступника глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 червня не підтримала проект постанови Президента про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений до парламенту 30 травня.

Депутати також відхилили проект постанови про відставку Клімкіна, який був підготовлений Комітетом ВР у закордонних справах після того, як Клімкін 17 травня написав заяву про відставку.