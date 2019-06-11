Зеленський продовжує кадрові перестановки в СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Служби безпеки України та начальників управлінь СБУ у п’яти областях.

Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Мова йде про звільнення двох заступників голови СБУ - Олега Фролова та Владислава Косинського”, - сказав він.

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Крім того, за словами Рябошапки, було прийнято рішення щодо звільнення керівників п’яти регіональних управлінь СБУ — Одеської, Львівської, Вінницької, Закарпатської та Чернівецької областей.

Рябошапка зауважив, що звільнено очільників управлінь спецслужби у тих регіонах, де “було зафіксовано багато явищ, пов’язаних із контрабандою”.

Пізніше на сайті глави держави з'явилися укази про звільнення посадовців СБУ.

В указі №393/2019 йдеться: "Звільнити Косинського Владислава Володимировича з посади заступника голови Служби безпеки України".

Згідно з указом №392/2019, Президент також звільнив Фролова Олега Володимировича з посади заступника голови СБУ.

Також звільнив Олега Зозулю з посади начальника Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, Юрія Фелонюка з посади начальника Управління СБУ у Волинській області, Олександра Ткачука з посади начальника Управління СБУ у Львівській області, Влодимира Пахнюка з посади начальника Управління СБУ в Закарпатській області, Олександра Довженка з посади начальника Управління СБУ в Одеській області та Руслана Сторожука з посади начальника Управління СБУ в Чернівецькій області.