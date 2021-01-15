Кава Starbucks з'явиться на полицях українських супермаркетів

Компанія Nestle в партнерстві з брендом Starbucks запустили лінійку кави для приготування вдома, яка буде представлена у великих торгових мережах України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це було оголошено під час пресконференції Nestle.

Генеральний директор Nestle в Україні Алессандро Дзанеллі зазначив, що Україна – одна з небагатьох країн, де кава Starbucks буде офіційно продаватись не в мережі кав'ярень цього бренду. Така практика, наприклад, існує в країнах Балтії, планується реалізувати подібний проект в Молдові і Білорусі.

Наразі планується продавати каву в мережах супермаркетів Сільпо, Novus, Ашан. Разом з тим, в компанії Nestle наголосили, що про відкриття в Україні кав'ярень Starbucks мова поки не йде. Однак, компанія планує реалізовувати каву Starbucks не тільки в роздрібних мережах, але й у партнерстві з низкою закладів громадського харчування.

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Як повідомлялося, у травні 2018 року компанія Nestle уклала угоду зі Starbucks, відповідно до якої отримала дозвіл на продаж продукції Starbucks за межами її кав'ярень у різних країнах світу. Це право обійшлось Nestle у 7,15 млрд дол.