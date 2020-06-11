Starbucks закриє понад 400 кафе в Північній Америці

Мережа кав’ярень Starbucks анонсувала, що в найближчі півтора року має намір закрити понад 400 своїх кафе в США та Канаді через епідемію коронавірусу нового типу COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

Натомість, компанія хоче відкрити за цей же час близько 300 закладів, які працюватимуть тільки на доставлення та винос.

"Ця зміна позиціонування буде охоплювати закриття до 400 керованих компанією магазинів протягом наступних 18 місяців у зв'язку з відкриттям згодом більшої кількості нових магазинів у різних місцях і закладів із інноваційними форматами", - повідомили в Starbucks.

У компанії відзначили, що хочуть відповідати настроям покупців, який змінилися через епідемію коронавірусу.

Нагадаємо: Коронавірус нового типу COVID-19 був вперше діагностований у китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року. Через шість місяців епідемії, хвороба у світі була діагностована більш ніж у 7,3 млн осіб. Перше місце за загальною кількістю підтверджених випадків займають США з майже 2 млн інфікованих.

Всього у світі померли понад 411 тисяч осіб із COVID-19, понад 112 тисяч із них припадають на США. Щонайменше 3,3 млн осіб одужали від коронавірусу.

Фото: horde.me