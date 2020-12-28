Корисні властивості лохини та чорниці. Інфографіка

Лохина і чорниця – надзвичайно корисні ягоди, які мають у своєму складі багато важливих мікроелементів, що позитивно впливають на здоров’я. Вони дуже популярні і славляться своїми смаковими даними і корисними характеристиками.

Укрінформ зібрав для вас інформацію про корисні властивості цих ягід.

Лохина

Лохина - вид карликових чагарників родини вересових. Плоди доволі великі, темно-синього кольору вкриті нальотом. В Україні росте розсіяно на півночі Правобережного Полісся, в Карпатах у заболочених соснових і мішаних лісах та на торф’яних болотах. Рослина морозостійка, може жити до 100 років.

Основні діючі речовини: вітаміни А, С, РР, макро- і мікроелементи (К, Fe, Ca, P, Mg, Cu, Mn, Co), вуглеводи, каротин, лимонна, яблучна, щавлева і бензойна кислоти, пектини, флавоноїди, антоціани, азотисті, дубильні й барвні речовини, залізо і марганець тощо.

В листках: дубильні речовини, флавоноїди та тритерпеноїди, безазотисті екстрактивні речовини.

Споживають у сирову вигляді, заморожують, сушать, виготовляють сироп, варення, джем, желе, муси, сік, тощо.

Корисні та лікувальні властивості

Ягоди мають протизапальну, жарознижувальну, сечогінну та загальнозміцнюючу дію. Також застосовують як вітамінний засіб. Вони нормалізують обмін речовин, лікують подагру, артрит, позбавляють організм від глистів. Пектинові речовини зв’язують токсини, радіоактивні і важкі елементи і виводять їх з організму.

Ягоди та листя знижують рівень цукру в крові. Відвар сухих плодів застосовують як в’яжучий засіб при гастритах, ентеритах, а відвар листя - при хворобі нирок і сечового міхура, анемії і проблем серця.

Протипоказання

Вагітним і жінкам, які годують грудьми, при дискінезії жовчовивідних шляхів та людям з хворобами серцево-судинної системи, які пов’язані з ризиком тромбоутворення. Також при індивідуальній непереносимості.

Чорниця

Чорниця - низькорослий чагарник з родини вересових. Ягоди соковиті кулясті чорного кольору вкриті нальотом. В Україні росте у Карпатах, на Поліссі, зрідка - у східній частині Лівобережного Лісостепу.

Основні діючі речовини: вітаміни А, С, В1, В2, В3, В6, РР, флавоноїди, вуглеводи, макро- і мікроелементи, органічні кіслоти, гіперин, астрагалін, кверцитрин, ізокверцитрин, рутин, антоціани, феноло-кислоти, феноли і їхні похідні, дубильні речовини, ефірна олія, сполуки марганцю і заліза.

У листках: вітамін С, вітаміни групи В, дубильні речовини, флавоноїди, тритерпеноїди, каротиноїди, антоціани, фенолокислоти, феноли і їхні похідні, макро- і мікроелементи.

Споживають у сирову вигляді, заморожують, сушать, готують морси, соки, сироп, варення, джем, желе, сиропи, тощо.

Корисні та лікувальні властивості

Ягоди регулюють функціональну діяльність травного каналу, підвищують гостроту зору, допомагають при жовчнокам'яній і сечокам'яній хворобах, ревматизмі, екземах, псоріазі, подагрі, при атеросклерозі, гіпертонічній хворобі і інших патологічних станах пов'язаних зі зниженням міцності стінок кровоносних судин та гіпохромній анемії. Водночас вони є протипроносним засобом при різних запальних станах шлунково-кишкового тракту, особливо в дитячій практиці.

У вигляді полоскання свіжий сік або настій сушених плодів чорниці вживають при ангінах, стоматитах та катарі верхніх дихальних шляхів.

Настій із листя має гіпоглікемічні властивості та використовується при легких формах цукрового діабету, пієлітах, циститах і уретритах, шлункових коліках і хронічних ентероколітах.

Протипоказання

При захворюваннях підшлункової залози, сечокам'яній хворобі та індивідуальній непереносимості. Також не бажано застосування при вагітності і годуванні грудьми.