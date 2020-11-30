Корисні властивості імбиру та селери. Інфографіка

Імбир та селера є постачальниками вітамінів, вуглеводів, мікроелементів і харчових волокон, які необхідні для нормального функціонування людського організму.

Укрінформ зібрав інформацію про корисні властивості імбиру та селери.

Імбир

Імбир - вирощується великими площами в тропічних районах Індії, Ямайки, Китаю, Південної Америки, Індонезії, де жаркий і вологий клімат. Суцвіття імбиру являє собою великий колос, а кореневище - клубневидну форму біло-жовтого кольору та пекуче і гостре на смак.

Споживають у сирому вигляді, сушать, консервують, зацукровують, виготовляють імбирне пиво, варення, соуси та використовують як пряність.

Основні діючі речовини кореневища: вітаміни В6, В1, В9, В5, В2, А, С, Е і К, калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, марганець, мідь, залізо, селен, цинк, лізин, фенілаланін, треонін, метіонін, бета-каротин, куркумін та ін. Антисептичні та муколітичні речовини - камфен, цинеол, бісаболен, смолиста речовина гингерол формує терпкий і гострий смак. А також незамінні кислоти - олеїнова, лінолева і каприлова.

Корисні та лікувальні властивості кореневища

- при грипі, застудах, ангіні, бронхіті, болі в горлі корінь імбиру допомагає завдяки своїм антисептичним властивостям і потогінному ефекту.

- при розладах системи травлення імбир допомагає, завдяки свої стимулюючій властивості, він нормалізує апетит, активізує вироблення шлункового соку, усуває печію.

- при боротьбі з гіпертонією і атеросклерозом він зміцнює судини і підвищує їхню еластичність та нормалізує тиск, розріджуючи кров і розслабляючи м'язи, що оточують судини.

- при болях у м'язах, артриті і артрозі, ревматизмі і набряках.

- імбир заспокоює нервову систему, зміцнює імунітет та є чудовим тонізуючим засобом.

- для схуднення імбир прискорює метаболічні процеси, допомагаючи більш активно витрачати калорії.

- для жінок імбир допомагає при гінекологічних розладах, а для чоловіків – покращує потенцію.

Протипоказання

- при гастриті, виразковому ураженні шлунка, виразці дванадцятипалої кишки, неспецифічному виразковому коліті, будь-яких захворювань печінки - цироз, гепатит, а також жовчнокам’яна хвороба.

- при інфаркті, інсульті та ішемічній хворобі серця.

- у період вагітності 2-му і 3-му триместрі.

- одночасно приймати з лікарськими засобами, які знижують артеріальний тиск, стимулюють роботу серцевого м’яза, цукрознижувальними препаратами.

- при схильності до кровотеч і ураження дрібних кровоносних судин (маткові кровотечі, геморой тощо).

- при індивідуальній непереносимості.

Селера

Селера – має добрий попит в Україні, особливо цінується її коренева різновидність, хоча у культури є ще дві різновидності – листкова і черешкова. У листковому та черешковому різновиді слабо розвинена коренева система, а у кореневому корінь довжиною до 30 см і масою близько 500 г. Але у листковому багато листів, а у черешковому виростають м'ясисті черешки.

Споживають у сирому та сушеному вигляді, консервують, виготовляють салати, соуси, напої, тощо.

Основні діючі речовини: вітаміни А, С, В1, Е, PP, флавоноїди, каротини, тіамін, рибофлавін, вуглеводи, кислоти: фолієва, нікотинова, хлорогенова і глутамінова. В коренеплоді є ефірна олія, мінеральні солі (калій, кальцій, фосфор, мідь, залізо, магній) і білок, який багатий на амінокислоти (аргінін, гістидин, лізин, аланін).

Корисні та лікувальні властивості

- при нервових розладах селера знижує вміст гормону стресу в крові.

- при метеоризмі, запорі, коліті або гастриті, також селера сприяє швидкому загоєнню виразкових ран в шлунку.

- має болезаспокійливу, протизапальну, антисептичну, протиалергічну та сечогінну дію.

- для жінок допомагає при проблемах сечостатевої системи, а для чоловіків – потенції.

- при інфекційних захворюваннях.

- при ожирінні селера володіє легким послаблюючим ефектом за рахунок вмісту клітковини.

- при онкозахворюваннях селера здатна пригнічувати активність ракових пухлин.

- при артриті, подагрі та ревматизмі використовують селеру, тому що вона сприяє очищенню крові від шкідливих речовин, нормалізує водно-сольовий обмін і знижує артеріальний тиск.

- при діабеті використовують корінь селери, який містить речовину схожу за своїми властивостями з інсуліном, тому має здатність активізувати функції надниркових залоз.

- при атеросклерозі корінь значно знижує рівень холестерину в крові.

- при гіпертензії корінь сприяє зниженню тиску, також покращує роботу серцевого м'яза.

- корінь селери зміцнює нігті і зуби, дарує блиск волоссю, а шкірі обличчя - свіжість і пружність.

Протипоказання

- під час вагітності та в лактаційний період, при епілепсії, варикозі, тромбофлебіті та гіперацидному стані, сечокам'яній хворобі, захворюванні щитовидної залози, матковій кровотечі, індивідуальній непереносимості.