У Волоківській ОТГ на Буковині збудували дитячий садок і пункт здоров’я
Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник відділу правового забезпечення Волоківської ОТГ Думітру Пентелейчук.
«Ця будівля задумувалась як будівництво амбулаторії. Але коли вже зробили фасад будівлі, то за новими стандартами амбулаторію в цьому селі не передбачили. Адже для амбулаторії має проживати не менше 2,5 тисячі людей. А в цьому селі наразі проживає тисяча триста мешканців. Тому тут може бути лише пункт здоров’я. Оскільки для пункту здоров’я виходить уже завелике приміщення, ми прийняли рішення зробити в цій будівлі і пункт здоров’я, і перевести сюди місцевий дитячий садок. За сприяння державної субвенції та залучення 10% коштів громади на будівництво цієї нової будівлі витратили 5,5 мільйона гривень», – сказав Пентелейчук.
Зараз дитячий садок працює у старій будівлі місцевого навчально-виховного комплексу.
Фото: chernivtsi.online