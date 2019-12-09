У Волоківській ОТГ на Буковині збудували дитячий садок і пункт здоров’я

Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник відділу правового забезпечення Волоківської ОТГ Думітру Пентелейчук.

«Ця будівля задумувалась як будівництво амбулаторії. Але коли вже зробили фасад будівлі, то за новими стандартами амбулаторію в цьому селі не передбачили. Адже для амбулаторії має проживати не менше 2,5 тисячі людей. А в цьому селі наразі проживає тисяча триста мешканців. Тому тут може бути лише пункт здоров’я. Оскільки для пункту здоров’я виходить уже завелике приміщення, ми прийняли рішення зробити в цій будівлі і пункт здоров’я, і перевести сюди місцевий дитячий садок. За сприяння державної субвенції та залучення 10% коштів громади на будівництво цієї нової будівлі витратили 5,5 мільйона гривень», – сказав Пентелейчук.

Зараз дитячий садок працює у старій будівлі місцевого навчально-виховного комплексу.

«Хоча офіційно будівля старого садочка аварійною не визнана, але те приміщення вже застаріле. Тому питання нового садочка у Грушівці постало доволі гостро. Тепер у новій будівлі зможе перебувати дві групи по 25 дітей. Цього достатньо, щоб повністю охопити усе село», – додав Пентелейчук.

Почали будувати нову будівлю у 2016 році за кошти державної субвенції. Нині будівництво завершене. Керівництво громади готує необхідні документи для отримання сертифікату і здачі об’єкта в експлуатацію.