Доходи об'єднаних громад Київщини зросли на 265 мільйонів

Власні доходи бюджетів об'єднаних територіальних громад (ОТГ) Київської області за січень-листопад цього року збільшились на 265,2 мільйонів гривень, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Київський офіс Програми «U-LEAD з Європою» у Facebook.

"Власні доходи бюджетів об'єднаних територіальних громад Київської області за 11 місяців 2019 року збільшились (у співставних умовах) на 265,2 млн грн порівняно з аналогічним періодом минулого року", - йдеться у повідомленні.

Київський офіс Програми «U-LEAD з Європою» також опублікував відповідну інфографіку на основі аналізу оперативних даних виконання бюджетів станом на 1 грудня.

За цими даними, план виконання надходжень податків і зборів до загального фонду бюджетів за 11 місяців 2019 року перевиконано у таких ОТГ: Миронівська (на 48,7%); Березанська (на 24,8%); Узинська (на 18,1%); Медвинська (на 11,9%); Дівичківська (на 9,1%); Обухівська ( на 8,8%); Пісківська (на 8,3%) Студениківська (на 6,9%); Бучанська (на 5,4%); Великодимерська (на 4,5%); Бородянська (на 4,1%); Ржищівська (на 2%); Калитянська (на 1,3%).

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Крім того повідомляється, що Баришівська ОТГ виконала відповідний план на 100%, а трьом громадам не вдалося повністю його виконати, але відставання є незначним. Так, Тетіївська ОТГ виконала план на 95,2% , Ковалівська - на 99,3% та Фурсівська - 96,1%.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

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