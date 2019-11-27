У Борсуківській ОТГ відкрили сучасний центр адмінпослуг

У Борсуківській об’єднаній територіальній громаді Тернопільської області відкрили сучасний Центр надання адміністративних послуг, в якому мешканці громади отримуватимуть 113 послуг, повідомляє портал "Децентралізація".

"Борсуківська ОТГ - учасник другого раунду Фази впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою». За підтримки Програми громада отримала меблі, обладнання, інформаційні таблички та вивіски для ЦНАПу. Всі працівники пройшли навчання з підвищення кваліфікації, спеціально розроблене українськими, шведськими та естонськими експертами Програми «U-LEAD з Європою». Роботу ЦНАПу забезпечуватимуть 5 працівників, в тому числі - адміністратор з віддаленим робочим місцем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Борсуківська громада також отримала сучасний програмний комплекс автоматизації роботи ЦНАП «Вулик», розроблений проєктом EGOV4UKRAINE, що реалізується в рамках Програми «U-LEAD з Європою».

За кошти місцевого бюджету зробили капітальний ремонт приміщення та облаштували ЦНАП для потреб людей з інвалідністю. У приміщенні центру створили місце для дитячого куточка та громадської приймальні.

Читайте також: У Вишнівській громаді відкрили новий ЦНАП

«Над створенням ЦНАПу ми працювали близько двох років, стикалися з певними викликами та проблемами, але не відмовилися від цієї ідеї. Старалися для жителів нашої громади, щоб вони могли отримувати якісні адміністративні послуги. З кожним днем ми будемо збільшувати кількість послуг та їх спектр. Щиро вдячні Програмі «U-LEAD з Європою» за інституційний та технічний супровід, завдяки чому вдалося створити ЦНАП сучасного зразка. Ми продовжуємо співпрацю з нашими партнерами і віримо, що наша громада досягне ще кращих результатів», - розповів голова Борсуківської ОТГ Іван Друзь.

Своєю чергою, радник з питань муніципальних послуг Олег Боберський зазначив, що децентралізація зробила величезні зміни в наших селах, селищах та містечках. "Громади отримали всі права та ресурси для покращення доброту населення, в тому числі покращення надання адміністративних послуг. Борсуківська ОТГ скористалися цим та сьогодні відкриває сучасний Центр надання адміністративних послуг. Програма «U-LEAD з Європою» вже кілька років займається створенням ЦНАПів по Україні, що є дуже важливим елементом для розвитку об’єднаних громад".

Фото: Тернопільський офіс Програми «U-LEAD з Європою»