У Вишнівській громаді відкрили новий ЦНАП

У Вишнівській ОТГ Волинської області розпочав роботу новий Центр надання адміністративних послуг та два віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП, створені за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», - повідомляє портал "Децентралізація".

ЦНАП надаватиме мешканцям 18 населених пунктів громади 114 адміністративних послуг найнеобхідніших для ОТГ, включно з реєстрацією актів цивільного стану, місця проживання, земельними питаннями, послугами соціального захисту тощо.

ЦНАП розміщується на першому поверсі новозбудованої адміністративної будівлі, для створення якої Вишнівська громада виділила понад 9 млн грн з місцевого бюджету. Новий ЦНАП доступний для людей з інвалідністю та обладнаний дитячим куточком. Дизайн-проєкт для нового приміщення розробили експерти Програми «U-LEAD з Європою». Програма також облаштувала меблями та технікою шість робочих місць центру.

«Якісні та комфортні послуги доступні для всіх – це великий крок на шляху до сервісної держави і належного урядування, і ми дуже раді, що спільно з Вишнівською громадою зробили цей крок і тепер мешканці отримуватимуть сучасні послуги у новому ЦНАПі та на віддалених робочих місцях. Перший у Волинській області ЦНАП, створений за підтримки Програми, це велика відповідальність, адже всі сусідні ОТГ будуть звертатися за порадою та досвідом. І ми впевнені, Вишнівська ОТГ впорається з цією задачею на відмінно і стане прикладом для наслідування», - зазначив регіональний координатор Програми «U-LEAD з Європою» Роман Матвійчук.

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Всі співробітники центру пройшли навчання за 5-модульною системою щодо особливостей надання певних груп адміністративних послуг, роботи з клієнтами, ділової етики та інших важливих тем, з якими щодня стикається персонал належного ЦНАП.

«Наша громада отримала чудову можливість створити новий сучасний ЦНАП, в якому кожен зможе отримати якісні послуги в комфортних умовах. Завдяки новому центру та двом віддаленим робочим місцям, послуги стануть доступнішими та ближчими до мешканців. Це результат спільних зусиль нашої громади та експертів Програми «U-LEAD з Європою». Попереду у нас ще багато роботи, нових проєктів і якісних змін для добробуту всієї Вишнівської ОТГ», - сказав голова громади Віктор Сущик.

Підтримка Програми продовжується і найближчим часом ЦНАП отримає доступ до сучасного програмного комплексу для автоматизації роботи – «Вулик», розробленого проєктом EGOV4UKRAINE в рамках «U-LEAD з Європою». Всі співробітники пройдуть навчання по роботі з «Вуликом».

До кінця року у Волинській області запрацюють ще сім Центрів надання адміністративних послуг за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».