У Козятині відкрили модернізований центр адмінпослуг

На Вінниччині у м. Козятин у п’ятницю відкрився сучасний модернізований ЦНАП, у якому надаватимуть понад 330 видів адмінпослуг.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Вінницькому Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

«У місті Козятин відкрився сучасний спільний Центр надання адміністративних послуг, модернізований за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Це вже п’ятий ЦНАП області, який отримав допомогу Програми і відтепер надаватиме понад 330 адміністративних послуг майже 60 тисячам мешканців громади та району», - йдеться у повідомленні.

Завдяки модернізації ЦНАПу, перелік адміністративних послуг, які тут надаватимуться, суттєво розширився. Зокрема, у козятинському «Прозорому офісі» здійснюватимуть реєстрацію актів цивільного стану, місця проживання, земельних ділянок, юридичних та фізичних осіб, а також надаватимуть послуги соціального захисту і оформлятимуть закордонні паспорти та ID-картки.

Міська рада зробила капітальний ремонт приміщення центру та облаштувала його для маломобільних людей.

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У ЦНАПі створено 19 робочих місць, 12 з яких облаштовано меблями та комп’ютерною технікою для обслуговування клієнтів. Також у центрі встановлено систему керування електронною чергою. Всі співробітники пройшли навчання з підвищення кваліфікації за програмою, спеціально розробленою українськими та шведськими експертами «U-LEAD з Європою».

Найближчим часом ЦНАП отримає доступ до сучасного програмного комплексу для автоматизації роботи – «Вулик», розробленого проєктом EGOV4UKRAINE в рамках «U-LEAD з Європою». Всі співробітники пройдуть навчання по роботі з «Вуликом».

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: lgdc.org.ua