У Тростянецькій ОТГ відкрили новий центр адмінпослуг

У Тростянецькій ОТГ на Сумщині відкрито новий Центр надання адміністративних послуг.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«5 березня цього року Тростянецька міська рада уклала угоду про партнерство зі шведською компанією Sweden AB, яка реалізує Програму «U-LEAD з Європою». Таким чином, офіційно було підтверджено наміри створити для жителів громади ефективний доступ до адміністративних послуг, закріпити прозорість процедур та максимальну швидкість отримання результату в ЦНАПі, що працюватиме за принципом «єдиного вікна» без черг та візитів до кабінетів чиновників. Сьогодні ж ми бачимо результати цієї співпраці», - зазначив на відкритті закладу голова Тростянецької ОТГ Юрій Бова.

Відтепер надання 143 різних видів адмінпослуг сконцентроване в одному місці, а скористатися послугами ЦНАПу мають змогу не тільки мешканці громади, а й сіл Тростянецького району.

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Програма «U-LEAD з Європою» надала громаді фінансову підтримку в придбанні комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, офісних меблів, навчання персоналу. Завдяки шведським та українським експертам Програми всі працівники ЦНАПу пройшли навчання, тож будуть працювати професійно, надаючи високоякісні послуги.

В свою чергу приміщення ЦНАПу зовні і зсередини капітально відремонтували за 500 тисяч гривень з бюджету громади.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: trostyanets-miskrada.gov.ua