У Городнянській ОТГ старий магазин перетворили на клуб

У селі Політрудня Городнянської об’єднаної територіальної громади Чернігівщини занедбане приміщення колишнього магазину перетворили на клуб.

Про це повідомив Чернігівський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою".

"У селі Політрудня, що в Городнянській об'єднаній територіальній громаді, відкрили новий клуб. Для цього капітально відремонтували старе занедбане приміщення, де колись був магазин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідну толоку в громаді провели ще на початку липня. За кілька днів відремонтували будівлю, а в кінці місяця урочисто відкрили в ній клуб. Зусиль до створення культурного закладу в Політрудні доклали влада, місцеві жителі й представники бізнесу.

На свято відкриття клубу зібралося все село. Вітали присутніх Городнянський міський голова Андрій Богдан, староста Олександр Ткаченко та інші гості.

"Відновлення роботи клубних закладів у населених пунктах громади, яке відбулося протягом року, сприяло відродженню та збагаченню духовного життя на селі. Сьогодні в ці заклади з великою радістю та натхненням щодня поспішають як діти, так і дорослі", - сказав, зокрема, Богдан.

Начальниця відділу культури Городнянської міськради Олена Яцкова наголосила на важливості для сільських жителів мати простір для спілкування, дозвілля, співів та майстер-класів.

"Душа людини завжди лине туди, де є мистецтво, спілкування, тепло, щирість, сяючі очі й усмішки. І сільський клуб - саме таке місце, де можна зігрітися теплом людських сердець й відвести душу", - сказала вона.

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Вітання й концертні виступи дарували політруднинцям також солісти й творчі колективи з сусідніх сіл, міського будинку культури та Чернігова.

Городнянська міська (об’єднана) територіальна громада була створена в грудні 2017 року й складається з 15 населених пунктів. У Політрудні проживає близько 100 чоловік.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: facebook.com/horodniaculture