Експерти USAID допоможуть розробляти стратегію розвитку Бахмутської ОТГ

Експерти USAID допоможуть розробляти стратегію розвитку Бахмутської ОТГ

Децентралізація
Укрінформ
На Донеччині до розробки стратегії розвитку Бахмутської ОТГ залучили експертів Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України».

Про це 1 серпня повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Бахмутська об’єднана територіальна громада розробляє стратегію розвитку території... З метою формування нового позитивного бачення розвитку громади до розробки стратегічних планів економічного розвитку громади залучено експертів Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час засідання з питань стратегічного планування майбутнього об’єднаної територіальної громади розглянуто соціально-економічний аналіз ОТГ, звіти щодо опитування місцевих мешканців та сценарії розвитку території, обговорено стратегічне бачення реалізації можливого сценарію.

Читайте також: У Баштанській ОТГ створюють нову систему водопостачання

У заходах взяли участь представники бізнесу, молоді, громадськості та виконкому Бахмутської об’єднаної територіальної громади, працівники Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України», а також працівники департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.

 Фото: dn.gov.ua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-