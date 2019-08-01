Експерти USAID допоможуть розробляти стратегію розвитку Бахмутської ОТГ

На Донеччині до розробки стратегії розвитку Бахмутської ОТГ залучили експертів Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України».

Про це 1 серпня повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Бахмутська об’єднана територіальна громада розробляє стратегію розвитку території... З метою формування нового позитивного бачення розвитку громади до розробки стратегічних планів економічного розвитку громади залучено експертів Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час засідання з питань стратегічного планування майбутнього об’єднаної територіальної громади розглянуто соціально-економічний аналіз ОТГ, звіти щодо опитування місцевих мешканців та сценарії розвитку території, обговорено стратегічне бачення реалізації можливого сценарію.

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У заходах взяли участь представники бізнесу, молоді, громадськості та виконкому Бахмутської об’єднаної територіальної громади, працівники Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України», а також працівники департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.

Фото: dn.gov.ua