У Баштанській ОТГ створюють нову систему водопостачання

Баштанська ОТГ на Миколаївщині у співпраці з програмою «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що фінансується агенцією США з міжнародного розвитку (USAID), реалізує проєкт вартістю майже 3 млн грн.

Його мета - забезпечити якісною питною водою мешканців міста Баштанка та сіл громади. Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у прес-службі Баштанської міської ради.

«Проєкт під назвою «Заміна насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в місті Баштанка та селах ОТГ», який ми реалізуємо у співпраці з програмою DOBRE, дуже важливий для нас. Адже йдеться про створення належної системи водопостачання на території Баштанської ОТГ. Особливо це стосується сіл, де 30 років ніхто не вкладав кошти у вирішення цієї проблеми, на яку було багато нарікань. Вартість проєкту майже 3 млн грн, з яких 2 млн грн – це кошти програми DOBRE, і близько 900 тисяч гривень – гроші нашої громади», – розповів міський голова Іван Рубський.

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В рамках проєкту планується облаштувати нові насосні станції зі збірного залізобетону на підземних свердловинах, водоохоронні зони навколо 12 підземних водозаборів, здійснити монтаж нових свердловинних помп і шаф керування ними та виконати інші роботи, які поліпшать водопостачання міста Баштанка та ще семи сіл.

Наразі вже відкрито дві нові свердловини в селі Христофорівка, встановлюється нове обладнання в Пісках.

У міській раді стверджують, що громада вже три роки співпрацює з програмою DOBRE. Ставши партнером програми, Баштанська ОТГ отримала підтримку, експертні поради, реальні ресурси, а також можливість втілити низку цікавих проєктів та задумів, представники громади відвідували навчання та тренінги.

Фото: bashtanskaotg.gov